США, Японія та Південна Корея проведуть масштабні навчання: залучать авіаносці та есмінці

Провокації КНДР

Нагадаємо, 31 жовтня Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-19. Зазначається, що це був найдовший та найвищий політ північнокорейської ракети.

За даним Японії та Південної Кореї, ракета піднялась на рекордну висоту у 7000 кілометрів та пролетіла 86 хвилин.

Крім того, КНДР та Росія поглиблюють співпрацю. Країни погодили договір про так зване "всеосяжне стратегічне партнерство". Серед іншого Росія і Північна Корея зобов'язалися надати один одному військову допомогу у разі "нападу інших країн".

Північна Корея направила війська в РФ для участі у війні проти України. Північнокорейські солдати вже брали участь у боях у Курській області.

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