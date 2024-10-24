Передбачає військову підтримку. Росія остаточно "узаконила" партнерство з КНДР

Держдума Росії ратифікувала договір з КНДР про так зване "всеосяжне стратегічне партнерство". Він передбачає військову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт нижньої палати Держдуми.

У тексті документа зазначається, що Росія і Північна Корея зобов'язуються надати один одному військову допомогу, якщо одна з країн "зазнає збройного нападу з боку якоїсь держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни".

Крім цього, в договорі сказано, що обидві сторони "підтримують миролюбну політику" один одного і "взаємодіють з метою спільного протистояння викликам і загрозам".

Росія та Північна Корея також домовилися про розширення співробітництва у науці та технологіях, зокрема у сферах космосу та ядерної енергетики, торгівлі, економіки та інвестицій. Угода діє безстроково.

Крім того, один із пунктів договору передбачає допомогу сторін один одному в обході санкцій.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що в підписаному російським диктатором Володимиром Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином договорі міститься секретний пункт. Він дозволяє відправлення північнокорейських військових на війну проти України з метою нібито навчання, щоб "дізнатися з перших рук", як вести війну.