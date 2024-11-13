США, Япония и Южная Корея проведут масштабные учения: привлекут авианосцы и эсминцы

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что в среду, 13 ноября, начнутся трехдневные учения в рамках укрепления сотрудничества из-за углубления сотрудничества КНДР с Россией.

Учения пройдут в международных водах к югу от южнокорейского курортного острова Чеджу. Это уже вторые подобные учения. Первые прошли четыре месяца назад.

Во втором раунде учений Freedom Edge будут задействованы разные военные корабли и самолеты, включая американский авианосец George Washington, эсминец Южной Кореи ROKS Seoae Ryu Seong-ryong и японский эсминец JS Haguro.

Учения будут включать ряд направлений, включая противовоздушную оборону, противоракетную оборону, противокорабельную борьбу, перекрытие на море и оборонную киберподготовку.