США, Японія та Філіппіни уклали угоду щодо оборони

Президенти Сполучених Штатів Америки та Філіппін Джо Байден і Фердинанд Маркос молодший, та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оприлюднили низку угод між країнами, укладеними під час зустрічей у Вашингтоні. Зокрема, вони стосуються також зміцнення безпеки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім та Reuters .

У заяві адміністрації американського президента назвали цей перший саміт між трьома індо-тихоокеанськими морськими демократіями "історичним", та "кульмінацією десятиліть партнерства" та зусиль урядів держав.

"Наші три країни поділяють тверду відданість вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону, який є пов’язаним, процвітаючим, безпечним, інклюзивним і стійким. Ми вітаємо координацію та співпрацю з широким колом партнерів, які поділяють ці цілі... Крім того, ми вітаємо зусилля, спрямовані на підтримку мирного та стабільного Індо-Тихоокеанського регіону, що базується на правилах, включно з Quad, AUKUS і тристоронньою угодою США, Японії та Республіки Корея", - йдеться у релізі Білого дому.

Лідери США, Японії та Філіппін 11 квітня представили низку угод. Серед них:

Військова модернізація

Японія та Штати оголосили про плани модернізації свого військового альянсу, включаючи військове командування США в Японії та більше спільної розробки оборонного обладнання.

У спільній заяві саміту йдеться про те, що нові системи військового командування й управління забезпечать кращу оперативну сумісність і планування в мирний час і під час надзвичайних ситуацій.

Також було оголошено про намір модернізувати оборонні комунікаційні мережі та об’єднати засоби протиповітряної оборони між США, Австралією та Японією для протидії повітряним і ракетним загрозам.

Зазначимо, що згідно з оборонними планами, обидві сторони створять форум для визначення сфер спільного розвитку та спільного виробництва ракет і обслуговування військових кораблів і літаків США.

Крім того, буде створено робочу групу для підготовки пілотів-винищувачів, включаючи використання штучного інтелекту (ШІ) та передові тренажери, а також спільну розробку та спільне виробництво реактивних тренажерів.

AUKUS, Південно-Китайське море та патрулювання в Індійсько-Тихоокеанському регіоні

Під час зустрічі Байдена з Кісідою йшлося про можливу участь Японії в проектах з передових можливостей пакту безпеки AUKUS. США, Велика Британія та Австралія створили AUKUS у 2021 році, щоб протистояти зростаючому впливу Китаю.

Як йдеться у спільній заяві саміту, три існуючі партнери AUKUS розглядають співпрацю з Токіо в частині плану, що включає передові можливості та технології в ряді областей, включаючи квантові обчислення, підводні, гіперзвукові, штучний інтелект і кібертехнології.

Також у спільній заяві відзначається "ескалаційна поведінка" Китаю в КНДР у Південно-Китайському морі.

Додамо, що раніше цього тижня радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що можна очікувати більше спільного патрулювання в цьому морі після навчань Штатів, Австралії, Філіппін і Японії минулих вихідних.

Крім того, США планують у наступному році спільне патрулювання берегової охорони в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, а також спільні морські тренувальні заходи, такі як заплановані "навколо Японії в 2025 році".

Лідери країн за підсумками саміту заявили, що Вашингтон також розмістить нерозголошені "товари гуманітарної допомоги" на філіппінських військових базах.

Також було оголошено про нові інвестиції в підводні кабелі, логістику, чисту енергію та телекомунікації.

Плани Японії щодо висадки на Місяці

Японія хоче здійснити висадку свого першого астронавта на Місяць за допомогою американського проекту Artemis. Він передбачає повернення людей на супутник до 2026 року на тлі посилення конкуренції з РФ та Китаєм.

Так, у спільній заяві за підсумками саміту оголошена спільна мета щодо того, щоб громадянин Японії висадився на Місяць у рамках місії Artemis.