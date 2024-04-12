США, Япония и Филиппины заключили соглашение об обороне

Президенты Соединенных Штатов Америки и Филиппин Джо Байден и Фердинанд Маркос младший, и премьер-министр Японии Фумио Кисида обнародовали ряд соглашений между странами, заключенными во время встреч в Вашингтоне. В частности, они касаются укрепления безопасности.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом и Reuters .

В заявлении администрации американского президента назвали этот первый саммит между тремя индо-тихоокеанскими морскими демократиями "историческим", и "кульминацией десятилетий партнерства" и усилий правительств государств.

"Наши три страны разделяют твердую приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, который является связанным, процветающим, безопасным, инклюзивным и устойчивым. Мы приветствуем координацию и сотрудничество с широким кругом партнеров, разделяющих эти цели... Кроме того, мы приветствуем усилия, направленные на поддержку мирного и стабильного Индо-Тихоокеанского региона, базирующегося на правилах, включая Quad, AUKUS и трехстороннее соглашение США, Японии и Республики Корея", - говорится в релизе Белого дома.

Лидеры США, Японии и Филиппин 11 апреля представили ряд соглашений. Среди них:

Военная модернизация

Япония и Штаты объявили о планах модернизации своего военного альянса, включая военное командование США в Японии и более совместную разработку оборонного оборудования.

В совместном заявлении саммита говорится, что новые системы военного командования и управления обеспечат лучшую оперативную совместимость и планирование в мирное время и во время чрезвычайных ситуаций.

Было также объявлено о намерении модернизировать оборонные коммуникационные сети и объединить средства противовоздушной обороны между США, Австралией и Японией для противодействия воздушным и ракетным угрозам.

Отметим, что согласно оборонным планам обе стороны создадут форум для определения сфер совместного развития и совместного производства ракет и обслуживания военных кораблей и самолетов США.

Кроме того, будет создана рабочая группа для подготовки пилотов-истребителей, включая использование искусственного интеллекта (ШИ) и передовые тренажеры, а также совместную разработку и совместное производство реактивных тренажеров.

AUKUS, Южно-Китайское море и патрулирование в Индийско-Тихоокеанском регионе

Во время встречи Байдена с Кисидой говорилось о возможном участии Японии в проектах по передовым возможностям пакта безопасности AUKUS. США, Великобритания и Австралия создали AUKUS в 2021 году, чтобы противостоять растущему влиянию Китая.

Как говорится в совместном заявлении саммита, три существующих партнера AUKUS рассматривают сотрудничество с Токио в части плана, включающего передовые возможности и технологии в ряде областей, включая квантовые вычисления, подводные, гиперзвуковые, искусственный интеллект и кибертехнологии.

Также в совместном заявлении отмечается "эскалационное поведение" Китая в КНДР в Южно-Китайском море.

Добавим, что ранее на этой неделе советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что можно ожидать большего общего патрулирования в этом море после учений Штатов, Австралии, Филиппин и Японии в минувшие выходные.

Кроме того, США планируют в следующем году совместное патрулирование береговой охраны в Индийско-Тихоокеанском регионе, а также совместные морские тренировочные мероприятия, такие как запланированные "вокруг Японии в 2025 году".

Лидеры стран по итогам саммита заявили, что Вашингтон также разместит неразглашенные "товары гуманитарной помощи" на филиппинских военных базах.

Также было объявлено о новых инвестициях в подводные кабели, логистику, чистую энергию и телекоммуникации.

Планы Японии по высадке на Луне

Япония хочет осуществить высадку своего первого астронавта на Луну с помощью американского проекта Artemis. Он предполагает возвращение людей на спутник к 2026 году на фоне ужесточения конкуренции с РФ и Китаем.

Так, в совместном заявлении по итогам саммита объявлена общая цель того, чтобы гражданин Японии высадился на Луну в рамках миссии Artemis.