Японія не планує приєднуватися до тристороннього пакту AUKUS
Японія, принаймні на нинішньому етапі, не планує ставати частиною оборонного пакту AUKUS, утвореного Австралією, Великою Британією та США. Токіо має намір продовжити тісну взаємодію з кожною з країн цього альянсу.
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну з президентом США Джо Байденом прес-конференцію в Білому домі в середу, 10 квітня.
"Ми прагнемо зробити свій внесок у мир та стабільність у регіоні, тому ми підтримуємо AUKUS на постійній основі", - сказав глава уряду.
Кісіда зазначив, що Японія підтримує двосторонні та багатосторонні відносили з країнами альянсу, однак щодо прямої співпраці Токіо з AUKUS, наразі рішень ухвалено не було.
Співпраця в рамках оборонного AUKUS
У березні 2023 року прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе, Великої Британії Ріші Сунак і президент США Джо Байден оголосили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами.
Японські видання писали про те, що країни альянсу AUKUS зацікавлені у використанні японських технологій, включно для розробки гіперзвукової зброї та посилення можливостей радіоелектронної боротьби.
Днями повідомлялося, що США, Велика Британія й Австралія планують розпочати переговори щодо залучення нових членів до організації AUKUS. Вашингтон наполягає на залученні Японії в якості стримуючого фактору проти зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Тим часом Велика Британія збільшить штат фахівців атомної енергетики через будівництво нових човнів для Британії, а також Австралії відповідно до пакту про безпеку AUKUS.
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