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Японія не планує приєднуватися до тристороннього пакту AUKUS

Вашингтон, Четвер 11 квітня 2024 03:50
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Японія не планує приєднуватися до тристороннього пакту AUKUS Фото: оборонний союз AUKUS поки що існуватиме без Японії (twitter.com)
Автор: Валерій Савицький

Японія, принаймні на нинішньому етапі, не планує ставати частиною оборонного пакту AUKUS, утвореного Австралією, Великою Британією та США. Токіо має намір продовжити тісну взаємодію з кожною з країн цього альянсу.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну з президентом США Джо Байденом прес-конференцію в Білому домі в середу, 10 квітня.

"Ми прагнемо зробити свій внесок у мир та стабільність у регіоні, тому ми підтримуємо AUKUS на постійній основі", - сказав глава уряду.

Кісіда зазначив, що Японія підтримує двосторонні та багатосторонні відносили з країнами альянсу, однак щодо прямої співпраці Токіо з AUKUS, наразі рішень ухвалено не було.

Співпраця в рамках оборонного AUKUS

У березні 2023 року прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе, Великої Британії Ріші Сунак і президент США Джо Байден оголосили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами.

Японські видання писали про те, що країни альянсу AUKUS зацікавлені у використанні японських технологій, включно для розробки гіперзвукової зброї та посилення можливостей радіоелектронної боротьби.

Днями повідомлялося, що США, Велика Британія й Австралія планують розпочати переговори щодо залучення нових членів до організації AUKUS. Вашингтон наполягає на залученні Японії в якості стримуючого фактору проти зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Тим часом Велика Британія збільшить штат фахівців атомної енергетики через будівництво нових човнів для Британії, а також Австралії відповідно до пакту про безпеку AUKUS.

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