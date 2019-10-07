США помогут защитить энергосистему стран Балтии от кибератак России

Фото: Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и министр энергетики США Рик Перри (lrv.lt)

Меморандум подписали в Литве

Соединенные Штаты окажут стратегическую и техническую поддержку Литве, Латвии и Эстонии в защите от кибератак на энергетическую инфраструктуру этих стран. Об этом говорится в совместной декларации, которую 6 октября подписали министр энергетики США Рик Перри и министры стран Балтии, сообщает Delfi.

В декларации подчеркивается, что сейчас очень важно "повышать кибербезопасность стратегической энергетической инфраструктуры Балтии". "Мы видим очень важную роль, которую США могли бы сыграть в оказании Балтийским государствам стратегической и технической поддержки", - говорится в декларации.

Литва надеется на участие американских предприятий в модернизации компьютерных систем управления энергосетями SCADA, улучшении защиты от вторжения, также планируется обмен специалистами информацией.

"При реализации этого проекта очевидно, что это связано с безопасностью, стабильностью энергосистемы. Мы хотим застраховаться, чтобы в таких ситуациях иметь и техническую поддержку США", - сказал журналистам министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Источники кибератак в документе не названы, но литовская разведка в этом году предупредила, что "энергетический сектор страны является одной из мишеней кибергруппировок России". В обнародованном отчете разведслужбы Литвы утверждают, что фиксируют повторяющиеся попытки России предпринять разведку на предмет систем энергетического сектора Литвы.

Напомним, чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены до 2025 года объединиться с энергосистемой Европы.

Отметим, премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд заявил, что Украина планирует присоединиться к европейскому энергетическому рынку уже в 2025 году.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев в ближайшее время планирует реализовать положения Меморандума сотрудничество в сфере энергетики с Польшей и США. Меморандум был подписан 31 августа во время встречи украинской делегации с министром энергетики США Риком Перри в Польше.