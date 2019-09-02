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Министр энергетики рассказал о перспективах поставок американского газа из Польши

Новости » Экономика    02.09.2019 - 10:51
Министр энергетики рассказал о перспективах поставок американского газа из Польши
Фото: министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Оржель (brdo.com.ua)

Министр энергетики прокомментировал соглашение с Польшей и США

Украина планирует реализовать положения Меморандума сотрудничестве в сфере энергетики с Польшей и США уже в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Оржель, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Оржель заявил, что от этой сделки выиграют все стороны, поскольку Украина импортирует около 10-11 млрд кубометров газа в год и является премиальным рынком.

"За этот рынок надо бороться. И если мы даем большие возможности в отношении вариантов поставки газа на рынок Украины, мы выиграем, выиграют наши партнеры, у них увеличиваются объемы продаж", - сказал он.

Как отметил Оржель, одним из ближайших задач Министерства энергетики станет разработка технических вопросов, "чтобы обеспечить увеличение получения газа с LNG-терминала в Польше, для того, чтобы мы могли диверсифицировать, получить конкуренцию, для того, чтобы мы обеспечили нашу украинскую безопасность".

"Мы нашли взаимопонимание с нашими американскими партнерами", - сказал он и добавил, что польская сторона также будет работать над решением вопросов логистики.

Напомним, Украина, Польша и США 31 августа подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Одним из шагов в обеспечении энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который соединяет газотранспортные системы.

Следует отметить, что Польша постепенно сокращает поставки российского газа. В 2022 году завершается долгосрочный так называемый Ямальский контракт на поставки в Польшу газа из России, и Варшава не намерена его продлевать.

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