США допоможуть захистити енергосистему країн Балтії від кібератак Росії

Фото: Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс і міністр енергетики США Рік Перрі (lrv.lt)

Меморандум підписали в Литві

Сполучені Штати нададуть стратегічну і технічну підтримку Литві, Латвії та Естонії для захисту від кібератак на енергетичну інфраструктуру цих країн. Про це йдеться у спільній декларації, яку 6 жовтня підписали міністр енергетики США Рік Перрі і міністри країн Балтії, повідомляє Delfi.

У декларації підкреслюється, що зараз дуже важливо "підвищувати кібербезпеку стратегічної енергетичної інфраструктури Балтії". "Ми бачимо дуже важливу роль, яку США могли б зіграти в наданні Балтійським державам стратегічної та технічної підтримки", - йдеться в декларації.

Литва сподівається на участь американських підприємств у модернізації комп'ютерних систем управління енергомережами SCADA, поліпшенны захисту від вторгнення, також планується обмін фахівцями інформацією.

"При реалізації цього проекту очевидно, що це пов'язано з безпекою, стабільністю енергосистеми. Ми хочемо застрахуватися, щоб у таких ситуаціях мати і технічну підтримку США", - сказав журналістам міністр енергетики Литви Жигимантас Вайчюнас.

Джерела кібератак в документі не названы, але литовська розвідка в цьому році попередила, що "енергетичний сектор країни є однією з мішеней киберугрупувань Росії". В оприлюдненому звіті розвідслужби Литви стверджують, що фіксують повторювані спроби Росії зробити розвідку на предмет систем енергетичного сектора Литви.

Нагадаємо, щоб послабити залежність від Москви, країни Балтії мають намір до 2025 року об'єднатися з енергосистемою Європи.

Відзначимо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюланд заявив, що Україна планує приєднатися до європейського енергетичного ринку вже у 2025 році.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель повідомив, що Київ найближчим часом планує реалізувати положення Меморандуму співпрацю у сфері енергетики з Польщею та США. Меморандум був підписаний 31 серпня під час зустрічі української делегації з міністром енергетики США Ріком Перрі в Польщі.