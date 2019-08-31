ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США намерены продолжить ужесточать санкции против РФ, - Перри

Новости » Политика    31.08.2019 - 19:07
США намерены продолжить ужесточать санкции против РФ, - Перри
Фото: Рик Перри (flickr.com Gage Skidmore)

Министр энергетики США заявил, что Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри заявил, что США вероятнее всего продолжат санкционную политику в отношении РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Перри выступая после встречи с польскими и украинскими политиками в Варшаве, заявил, что "Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ после оккупации украинского Крыма в 2014 году".

Напомним, в субботу, 31 августа, Владимир Зеленский совершил закрытую встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в рамках своего рабочего визита в Варшаву. Также сегодня запланирована встреча делегаций под председательством президентов.

Дуда заявил, что Польша выступает за продолжение политики санкций в отношении России, пока Украина не вернет свою территориальную целостность. По словам Дуды, введение санкций является наиболее мирным способом заставить Россию выполнять договоренности и придерживаться стандартов международного права. Он добавил, что санкции должны продолжаться пока Украина не вернет оккупированные Россией территории.

В США произошла стрельба на школьном стадионе, есть пострадавшие Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за урагана
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь