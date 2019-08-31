США намерены продолжить ужесточать санкции против РФ, - Перри

Фото: Рик Перри (flickr.com Gage Skidmore)

Министр энергетики США заявил, что Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри заявил, что США вероятнее всего продолжат санкционную политику в отношении РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Перри выступая после встречи с польскими и украинскими политиками в Варшаве, заявил, что "Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ после оккупации украинского Крыма в 2014 году".

Напомним, в субботу, 31 августа, Владимир Зеленский совершил закрытую встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в рамках своего рабочего визита в Варшаву. Также сегодня запланирована встреча делегаций под председательством президентов.

Дуда заявил, что Польша выступает за продолжение политики санкций в отношении России, пока Украина не вернет свою территориальную целостность. По словам Дуды, введение санкций является наиболее мирным способом заставить Россию выполнять договоренности и придерживаться стандартов международного права. Он добавил, что санкции должны продолжаться пока Украина не вернет оккупированные Россией территории.