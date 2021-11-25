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США и Польша продолжат тесные консультации по военной активности РФ у границ Украины

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Вашингтон, Четверг 25 ноября 2021 02:01
США и Польша продолжат тесные консультации по военной активности РФ у границ Украины Фото: США и Польша продолжат тесные консультации по ситуации вокруг Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду обсудил по телефону с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом концентрацию войск РФ у границ Украины и миграционный кризис. Стороны договорились продолжить тесные контакты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Салливан отметил тесное двустороннее сотрудничество по вопросам обороны и приветствовал усилия по укреплению потенциала НАТО, направленного на сдерживание.

"Стороны выразили твердую поддержку Польше в свете действий режима Александра Лукашенко, которые вызвали миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Они также обменялись мнениями о российской военной деятельности вблизи Украины и выразили настрой на продолжение тесных консультаций", - отмечается в сообщении.

Отметим, политолог объяснил РБК-Украина, зачем президент России Владимир Путин собирает войска у границ Украины.

Напомним, на фоне активного передвижения армии РФ вдоль украинской границы, западные партнеры предупреждают Украину о высоком риске дестабилизации со стороны России этой зимой.

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