США и Польша продолжат тесные консультации по военной активности РФ у границ Украины
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду обсудил по телефону с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом концентрацию войск РФ у границ Украины и миграционный кризис. Стороны договорились продолжить тесные контакты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Салливан отметил тесное двустороннее сотрудничество по вопросам обороны и приветствовал усилия по укреплению потенциала НАТО, направленного на сдерживание.
"Стороны выразили твердую поддержку Польше в свете действий режима Александра Лукашенко, которые вызвали миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Они также обменялись мнениями о российской военной деятельности вблизи Украины и выразили настрой на продолжение тесных консультаций", - отмечается в сообщении.
Отметим, политолог объяснил РБК-Украина, зачем президент России Владимир Путин собирает войска у границ Украины.
Напомним, на фоне активного передвижения армии РФ вдоль украинской границы, западные партнеры предупреждают Украину о высоком риске дестабилизации со стороны России этой зимой.