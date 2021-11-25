ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США і Польща продовжать тісні консультації щодо військової активності РФ біля кордонів України

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 25 листопада 2021 02:01
США і Польща продовжать тісні консультації щодо військової активності РФ біля кордонів України Фото: США і Польща продовжать тісні консультації щодо ситуації навколо України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в середу обговорив телефоном з главою Бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом концентрацію військ РФ біля кордонів України і міграційну кризу. Сторони домовилися продовжити тісні контакти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.

Салліван відзначив тісну двосторонню співпрацю з питань оборони і привітав зусилля по зміцненню потенціалу НАТО, спрямованого на стримування.

"Сторони висловили тверду підтримку Польщі у світлі дій режиму Олександра Лукашенка, які викликали міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі. Вони також обмінялися думками про російську військову діяльність поблизу України і висловили настрій на продовження тісних консультацій", - зазначається в повідомленні.

Зазначимо, політолог пояснив РБК-Україна, навіщо президент Росії Володимир Путін збирає війська біля кордонів України.

Нагадаємо, на тлі активного пересування армії РФ уздовж українського кордону, західні партнери попереджають Україну про високий ризик дестабілізації з боку Росії цієї зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах