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Политолог объяснил, зачем Путин собирает войска возле границ Украины

Новина українською →
Киев, Четверг 18 ноября 2021 11:47
Политолог объяснил, зачем Путин собирает войска возле границ Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Политолог объяснил, зачем президент России Владимира Путин собирает войска возле границ Украины. Не исключено, что это традиционная "игра мускулами".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".

Политолог Владимир Фесенко объяснил, что означает эта новая "путинская" тактика.

"Скорее всего, это все то же давление на Украину и на Запад, но в других формах. Путин хочет запугать Зеленского и вынудить его к уступкам. Давление происходит даже больше через провокацию энергетического кризиса, чем военным путем. А концентрацией войск возле украинских границ Путин давит и на Запад", - считает Фесенко.

Это способ вынудить западных лидеров выйти на переговоры с собой и навязать новые правила игры, добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко работают над дестабилизацией ситуации в странах Запада. Тем самым отвлекая внимание от нового полномасштабного вторжения в Украину, считает премьер Польши.

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Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину