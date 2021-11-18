Политолог объяснил, зачем Путин собирает войска возле границ Украины

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину ".

Политолог Владимир Фесенко объяснил, что означает эта новая "путинская" тактика.

"Скорее всего, это все то же давление на Украину и на Запад, но в других формах. Путин хочет запугать Зеленского и вынудить его к уступкам. Давление происходит даже больше через провокацию энергетического кризиса, чем военным путем. А концентрацией войск возле украинских границ Путин давит и на Запад", - считает Фесенко.

Это способ вынудить западных лидеров выйти на переговоры с собой и навязать новые правила игры, добавил он.