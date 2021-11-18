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Запад предупредил Украину о высоком риске дестабилизации зимой

Новина українською →
Киев, Четверг 18 ноября 2021 09:19
Запад предупредил Украину о высоком риске дестабилизации зимой Фото: Запад предупредил Украину о высоком риске дестабилизации зимой (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

На фоне активного передвижения армии РФ вдоль украинской границы, западные партнеры предупреждают Украину о высоком риске дестабилизации со стороны России. Предполагается, что это может произойти этой зимой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".

Как рассказала изданию заместитель министра обороны Анна Маляр, сейчас сообщения украинской разведки совпадают с данными западных партнеров.

По ее словам, их выводы основаны не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы.

"Риск более глубокого российского вторжения существует постоянно, различается лишь степень вероятности такого вторжения. Российская Федерация ведет против Украины войну без правил, подрывая как снаружи, так и изнутри. Поэтому практически всегда сохраняется высокий уровень внутренней дестабилизации и подрывной активности со стороны Российской Федерации. В частности, сейчас информация нашего главного управления разведки совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", - отметила Маляр.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон внимательно следит за передвижениями российских войск у границы Украины, однако пока не может разгадать планов Кремля.

Добавим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину было бы "трагической ошибкой".

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