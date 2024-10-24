США поки що не змінили позиції щодо ударів ЗСУ вглиб Росії, - Білий дім

Сполучені Штати уважно стежать за відправкою Пхеньяном військ Північної Кореї для участі у війні в Україні. Однак так і не надали дозволу на удари американською зброєю по території РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг американського чиновника у Вашингтоні.

На запитання журналіста про те, чи готовий Вашингтон дозволити Збройним силам України застосовувати американську зброю для ударів по тилах Росії в контексті розгортання північнокорейських військових, Кірбі зазначив, що "ми уважно стежимо за цим, і це те, де ми зараз перебуваємо".

Він зазначив, що в Білому домі просто "не знають, чи будуть ці війська розгорнуті проти України в бойових діях, і якщо так, то де, коли і як".

"Я не маю жодних політичних рішень чи варіантів, щоб говорити про це сьогодні. Останнє, що я можу сказати, це те, що політика президента не зазнала жодних змін у тому, що стосується того, що ми надаємо Україні, і як вони це використовують", - сказав Кірбі.