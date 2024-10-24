США пока не изменили позиции по ударам ВСУ вглубь России, - Белый дом

Соединенные Штаты внимательно следят за отправкой Пхеньяном войск Северной Кореи для участия в войне в Украине. Но так и не предоставили разрешения на удары американским оружием по территории РФ.

На вопрос журналиста о том, готов ли Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины применять американское оружие для ударов по тылам России в контексте развертывания северокорейских военных, Кирби отметил, что "мы внимательно следим за этим, и это то, где мы сейчас находимся".

Он отметил, что в Белом доме просто "не знают, будут ли эти войска развернуты против Украины в боевых действиях, и если да, то где, когда и как".

"Я не имею никаких политических решений или вариантов, чтобы говорить об этом сегодня. Последнее, что я могу сказать, это то, что политика президента не претерпела никаких изменений в том, что касается того, что мы предоставляем Украине, и как они это используют", - сказал Кирби.