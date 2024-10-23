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У НАТО підтвердили присутність військ КНДР в Росії

Середа 23 жовтня 2024 21:19
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У НАТО підтвердили присутність військ КНДР в Росії Ілюстративне фото: НАТО має підтвердження появи військ Північної Кореї у Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Країни-члени НАТО отримали підтвердження того, що Північна Корея відправила свої війська до Російської Федерації.

Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла, повідомляє РБК-Україна з посиланям на Deutsche Welle.

За її словами, члени Альянсу мають докази розгортання військ КНДР в Росії.

"Якщо цим військам доведеться воювати в Україні, це означатиме значне посилення підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії і ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту", - заявила речниця.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Північна Корея відправить свої війська до України, щоб воювати на боці Росії, це значно загострить конфлікт.

Росія попросила солдатів у КНДР

Північна Корея відправила військових до Росії для підготовки до війни проти України. Солдати проходять навчання на чотирьох російських полігонах, що підтверджують відео, опубліковані в мережі.

За даними розвідки, КНДР могла направити до Росії 11 тисяч військових, включаючи дві бригади по 6 тисяч осіб кожна. Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що Росія може обміняти ракети та війська на технології для тактичної ядерної зброї для Північної Кореї.

При цьому Південній Кореї вважають, що КНДР відправила до Росії 3 тисячі військових. А до грудня їх кількість збільшиться до 10 тисяч солдатів.

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