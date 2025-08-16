США показали військову міць перед Кремлем: Путіна на Алясці зустріли F-22 і B-2

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios .

Саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці довго і ретельно планувався адміністрацією США. Не випадково дана подія включала проліт стратегічного бомбардувальника-невидимки B-2 та червону доріжку, оточену винищувачами F-22.

15 серпня російський диктатор Володимир Путін вперше з 2007 року став гостем американського лідера на території США. Не дивно, що президент США Дональд Трамп вирішив вразити гостя демонстрацією військової сили Сполучених Штатів.

Так, винищувачі F-22 видно на злітній смузі разом із літаком Air Force One вдалині після того, як Дональд Трамп і Володимир Путін зустрілись на червоній доріжці в Анкориджі.

Обидва президенти зупинилися, щоб подивитися на літаки, що пролітали над Joint Base Elmendorf-Richardson, перед тим як піднятися на сцену для зустрічі.

Варто зазначити, що F-22 Raptor виробництва Lockheed Martin та B-2 Spirit від Northrop Grumman є одними з найцінніших і найдорожчих озброєнь США. Наприклад, у червні цього року США використали сім бомбардувальників B-2 для ударів по об’єктах в Ірані.