США показали військову міць перед Кремлем: Путіна на Алясці зустріли F-22 і B-2
Президент США Дональд Трамп, зустрічаючи російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, вирішив продемонструвати гостю військову міць американської авіації буквально одразу біля трапа. На червоній доріжці стояли F-22, а над головами пролітав B-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios.
Саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці довго і ретельно планувався адміністрацією США. Не випадково дана подія включала проліт стратегічного бомбардувальника-невидимки B-2 та червону доріжку, оточену винищувачами F-22.
15 серпня російський диктатор Володимир Путін вперше з 2007 року став гостем американського лідера на території США. Не дивно, що президент США Дональд Трамп вирішив вразити гостя демонстрацією військової сили Сполучених Штатів.
Так, винищувачі F-22 видно на злітній смузі разом із літаком Air Force One вдалині після того, як Дональд Трамп і Володимир Путін зустрілись на червоній доріжці в Анкориджі.
Обидва президенти зупинилися, щоб подивитися на літаки, що пролітали над Joint Base Elmendorf-Richardson, перед тим як піднятися на сцену для зустрічі.
Варто зазначити, що F-22 Raptor виробництва Lockheed Martin та B-2 Spirit від Northrop Grumman є одними з найцінніших і найдорожчих озброєнь США. Наприклад, у червні цього року США використали сім бомбардувальників B-2 для ударів по об’єктах в Ірані.
Зустріч Трампа і Путіна: що відомо
Зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці розпочалась о 22:00 15 серпня за київським часом. Очікувано, вона триватиме шість, або сім годин.
Сам саміт буде проходити у закритому форматі, а вже після цього будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.
Більше про те, що передувало саміту США та Росії на Алясці та чого очікувати далі - читайте в окремому аналітичному тексті від РБК-Україна.