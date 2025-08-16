ua en ru
США показали военную мощь перед Кремлем: Путина на Аляске встретили F-22 и B-2

Аляска, Суббота 16 августа 2025 00:29
UA EN RU
США показали военную мощь перед Кремлем: Путина на Аляске встретили F-22 и B-2 Фото: истребители F-22 на взлетной полосе во время встречи Путина (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп, встречая российского диктатора Владимира Путина, вероятно, решил продемонстрировать гостю военную мощь американской авиации буквально сразу у трапа. На красной дорожке стояли F-22, а над головами пролетал B-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ.

Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске долго и тщательно планировался администрацией США. Не случайно данное событие включало пролёт стратегического бомбардировщика-невидимки B-2 и красную дорожку, окружённую истребителями F-22.

15 августа российский диктатор Владимир Путин впервые с 2007 года стал гостем американского лидера на территории США. Неудивительно, что президент США Дональд Трамп решил поразить гостя демонстрацией военной силы Соединенных Штатов.

Так, истребители F-22 видны на взлетной полосе вместе с самолетом Air Force One вдали после того, как Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на красной дорожке в Анкоридже.

Оба президента остановились, чтобы посмотреть на самолеты, пролетавшие над Joint Base Elmendorf-Richardson, перед тем как подняться на сцену для встречи.

Стоит отметить, что F-22 Raptor производства Lockheed Martin и B-2 Spirit от Northrop Grumman являются одними из самых ценных и дорогих вооружений США. Например, в июне этого года США использовали семь бомбардировщиков B-2 для ударов по объектам в Иране.

Встреча Трампа и Путина: что известно

Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске началась в 22:00 15 августа по киевскому времени. Ожидаемо, она продлится шесть или семь часов.

Сам саммит будет проходить в закрытом формате, а уже после этого будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.

Больше о том, что предшествовало саммиту США и России на Аляске и чего ожидать дальше - читайте в отдельном аналитическом тексте от РБК-Украина.

