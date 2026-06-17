США показали повний текст угоди з Іраном з 14 пунктів

Сьогодні, 17 червня, США оприлюднили офіційний текст меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, досягнутого минулих вихідних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Документ під назвою "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між США та Ісламською Республікою Іран" показали після протестів з приводу того, що його текст дотепер не було оприлюднено.
Нижче наведено повний офіційний текст:
Нагадаємо, підписати меморандум сторони планують 19 червня в Женеві. За словами президента США, після офіційного запровадження режиму припинення вогню розпочнеться новий етап переговорів, присвячений подальшій долі іранської ядерної програми.
Водночас Дональд Трамп застеріг, що Вашингтон може відновити військові удари по Ірану, якщо сторонам не вдасться досягти остаточної угоди щодо ядерного питання.