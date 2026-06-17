США показали повний текст угоди з Іраном з 14 пунктів

Документ під назвою "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між США та Ісламською Республікою Іран" показали після протестів з приводу того, що його текст дотепер не було оприлюднено.

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Нижче наведено повний офіційний текст: