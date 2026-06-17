США показали полный текст соглашения с Ираном из 14 пунктов

Документ под названием "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между США и Исламской Республикой Иран" был обнародован после протестов в связи с тем, что его текст до сих пор не был опубликован.

Читайте также: Трамп назвал условие для возобновления ударов по Ирану

Ниже приводится полный официальный текст: