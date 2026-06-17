США показали полный текст соглашения с Ираном из 14 пунктов

Сегодня, 17 июня, США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном, достигнутого в минувшие выходные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Документ под названием "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между США и Исламской Республикой Иран" был обнародован после протестов в связи с тем, что его текст до сих пор не был опубликован.
Ниже приводится полный официальный текст:
Напомним, стороны планируют подписать меморандум 19 июня в Женеве. По словам президента США, после официального введения режима прекращения огня начнётся новый этап переговоров, посвящённый дальнейшей судьбе иранской ядерной программы.
В то же время Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может возобновить военные удары по Ирану, если сторонам не удастся достичь окончательного соглашения по ядерному вопросу.