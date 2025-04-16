США "покарали" китайський НПЗ за купівлю нафти в Ірану

США ввели санкції проти китайського нафтопереробного заводу. Причиною стала закупівля нафти в Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"Сьогодні OFAC ввів санкції проти незалежного китайського нафтопереробного заводу Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd. за купівлю іранської нафти на суму понад один мільярд доларів", - ідеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами.

Там уточнили, що компанія закуповувала нафту у підставної структури, яка пов'язана з Корпусом вартових ісламської революції.

Також OFAC ввів санкції проти кількох компаній і суден "тіньового флоту" Ірану, причетних до транспортування іранської нафти в Китай.

"Будь-який нафтопереробний завод, компанія або брокер, які вирішили купувати іранську нафту або сприяти торгівлі нею, піддаються серйозному ризику. США мають намір припиняти дії всіх, хто підтримує нафтовий ланцюжок Ірану, за допомогою якого режим фінансує терористичні проксі-угруповання", - зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Це вже другий випадок, коли США запроваджують санкції проти конкретного НПЗ, який купує іранську нафту.