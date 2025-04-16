США "наказали" китайский НПЗ за покупку нефти у Ирана

США ввели санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода. Причиной стала закупка нефти у Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

"Сегодня OFAC ввел санкции против независимого китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd. за покупку иранской нефти на сумму более одного миллиарда долларов", - сказано в сообщении Офиса контроля за иностранными активами.

Там уточнили, что компания закупала нефть у подставной структуры, которая связана с Корпусом стражей исламской революции.

Также OFAC ввел санкции против нескольких компаний и судов "теневого флота" Ирана, причастных к транспортировке иранской нефти в Китай.

"Любой нефтеперерабатывающий завод, компания или брокер, решившие покупать иранскую нефть или способствовать торговле ею, подвергаются серьезному риску. США намерены пресекать действия всех, кто поддерживает нефтяную цепочку Ирана, с помощью которой режим финансирует террористические прокси-группировки", - отметил министр финансов США Скотт Бессент.

Это уже второй случай, когда США вводят санкции против конкретного НПЗ, который покупает иранскую нефть.