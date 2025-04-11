Чи переросте торгівельна війна між США та Китаєм в реальну: думка політолога

Торгівельна війна між США та Китаєм навряд чи може перерости в реальну. Наразі немає потреби у бойових діях між країнами й загалом американський президент Дональд Трамп не готовий до цього.

"Я думаю, що і Трамп не готовий, і США не зовсім готові до такої війни. Я думаю, що і там, і там побоюються того, що це може призвести до політичного конфлікту. Навпаки, так, як зараз Трамп ставиться до Тайваню, Китаю це вигідно. Можна зробити певну паузу, а потім, коли владнаються відносини з США, з Трампом можна вже посилювати тиск на Тайвань", сказав Фесенко.

І по суті, за словами політолога, це буде лише питанням часу, коли вони суто економічно або політично візьмуть контроль над Тайванем, без всякої війни.

"Я не думаю, що зараз є потреба саме в прямих бойових діях між Китаєм і США. А от торговельна війна можлива. Тут питання, як у відомій казці, коли два бички на містку зійшлися. І якщо вони не захочуть поступатися, не захочуть діяти раціонально, а будуть просто впиратися один в одного, тоді навіть спалахи великої торговельної війни навіть протягом пів року, я думаю, що це великий ризик. У всякому разі важко уявити негативні наслідки", - зазначив Фесенко.