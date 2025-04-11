Чи переросте торгівельна війна між США та Китаєм в реальну: думка політолога
Торгівельна війна між США та Китаєм навряд чи може перерости в реальну. Наразі немає потреби у бойових діях між країнами й загалом американський президент Дональд Трамп не готовий до цього.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
"Я думаю, що і Трамп не готовий, і США не зовсім готові до такої війни. Я думаю, що і там, і там побоюються того, що це може призвести до політичного конфлікту. Навпаки, так, як зараз Трамп ставиться до Тайваню, Китаю це вигідно. Можна зробити певну паузу, а потім, коли владнаються відносини з США, з Трампом можна вже посилювати тиск на Тайвань", сказав Фесенко.
І по суті, за словами політолога, це буде лише питанням часу, коли вони суто економічно або політично візьмуть контроль над Тайванем, без всякої війни.
"Я не думаю, що зараз є потреба саме в прямих бойових діях між Китаєм і США. А от торговельна війна можлива. Тут питання, як у відомій казці, коли два бички на містку зійшлися. І якщо вони не захочуть поступатися, не захочуть діяти раціонально, а будуть просто впиратися один в одного, тоді навіть спалахи великої торговельної війни навіть протягом пів року, я думаю, що це великий ризик. У всякому разі важко уявити негативні наслідки", - зазначив Фесенко.
Торговельна війна між США та Китаєм
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розв'язав торговельну війну проти Китаю 2 квітня, встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%.
Китай своєю чергою почав симетрично відповідати на дії США.
Вже 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів. Однак він підвищив мита на китайський імпорт до 145%, ще більше загостривши конфронтацію між двома найбільшими економіками світу.
Сьогодні стало відомо, що Китай підвищив мита на всі товари зі США з 84% до 125%. Зміни набудуть чинності 12 квітня.
Раніше Китай пообіцяв "боротися до кінця" в тарифній війні з Трампом, назвавши мита США шантажем.
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