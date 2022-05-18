UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США пока не могут конфисковать арестованное имущество РФ в пользу Украины: в чем причина

Фото: США пока не могут конфисковать арестованное имущество РФ (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Наталия Гурковская

Американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины имущество, арестованное в связи санкциями, введенными против РФ в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина Дженнет Йеллен на полях министерской встречи G7.

Она объяснила, что "это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте".

Как сообщалось, главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России.

Ранее мы сообщали, что Венгрия продолжила блокировку введения новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от русской нефти.

Также мы писали, что работа над седьмым пакетом антироссийских санкций начнется сразу же с принятием 6-го, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСанкции против РоссииСоединенные Штаты Америки