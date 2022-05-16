Евросоюз готов работать над 7-м пакетом санкций против РФ, - Кулеба

Работа над седьмым пакетом антироссийских санкций начнется сразу же с принятием 6-го. Таков результат участия министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг дипломата .

Глава МИД анонсировал новые ограничения против РФ, хотя до сих пор не был принят 6-й пакет санкций. По его словам, этот факт свидетельствует о продолжении поддержки Украины со стороны Евросоюза.

"Я ценю все страны-члены ЕС, которые сегодня выразили свою готовность начать работать над седьмым пакетом санкций в момент, когда шестой пакет будет принят. Это вдохновляет. Был понятен сигнал поддержки Украины", – заявил Кулеба.

Ранее министр исключил возможность территориальных уступок России для окончания войны. Крым и Донбасс, по его убеждению, не станут разменной монетой в деле возобновления мира.