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США поки що не можуть конфіскувати заарештоване майно РФ на користь України: у чому причина

Фото: США поки що не можуть конфіскувати заарештоване майно РФ (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Наталія Гурковська

Американські закони не дозволяють конфіскувати на користь України майно, заарештоване санкціями, запровадженими проти РФ у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Мінфіна Дженнет Йеллен на полях міністерської зустрічі G7

Вона пояснила, що "це не щось дозволене законом у США та інші країни, як ви знаєте, теж стикаються з питаннями законності в цьому контексті".

Як повідомлялось, голови МЗС країн Євросоюзу вкотре не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина продовжила блокування запровадження нових санкцій проти РФ через небажання відмовлятися від російської нафти.

Також ми писали, що робота над сьомим пакетом антиросійських санкцій розпочнеться одразу ж з прийняттям 6-го, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніСанкції проти РосіїСполучені Штати Америки