ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снова не договорились. Министры ЕС не смогли согласовать санкции против России

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 16 мая 2022 20:56
Снова не договорились. Министры ЕС не смогли согласовать санкции против России Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (John Thys / Pool Photo via AP)
Автор: РБК-Украина

Главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время брифинга после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Боррель сказал, что дипломаты "не смогли договориться" насчет введения новых санкций.

Боррель добавил, что послы ЕС утвердили финансовую помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Таким образом общий объем помощи от Евросоюза достиг 2 миллиардов евро.

Глава дипломатии ЕС не сообщил детали переговоров. Вероятнее всего наиболее острым был вопрос введения нефтяного эмбарго, которое входит в шестой пакет санкций.

Ранее мы сообщали, что Венгрия продолжила блокировку введения новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от русской нефти.

Также мы писали, что работа над седьмым пакетом антироссийских санкций начнется сразу же с принятием 6-го, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России Война России против Украины
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину