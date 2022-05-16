Снова не договорились. Министры ЕС не смогли согласовать санкции против России
Главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России.
Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время брифинга после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Боррель сказал, что дипломаты "не смогли договориться" насчет введения новых санкций.
Боррель добавил, что послы ЕС утвердили финансовую помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Таким образом общий объем помощи от Евросоюза достиг 2 миллиардов евро.
Глава дипломатии ЕС не сообщил детали переговоров. Вероятнее всего наиболее острым был вопрос введения нефтяного эмбарго, которое входит в шестой пакет санкций.
Ранее мы сообщали, что Венгрия продолжила блокировку введения новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от русской нефти.
Также мы писали, что работа над седьмым пакетом антироссийских санкций начнется сразу же с принятием 6-го, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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