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США пока не могут конфисковать арестованное имущество РФ в пользу Украины: в чем причина

Новина українською →
Украина, Среда 18 мая 2022 17:15
США пока не могут конфисковать арестованное имущество РФ в пользу Украины: в чем причина Фото: США пока не могут конфисковать арестованное имущество РФ (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Наталия Гурковская

Американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины имущество, арестованное в связи санкциями, введенными против РФ в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина Дженнет Йеллен на полях министерской встречи G7.

Она объяснила, что "это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте".

Как сообщалось, главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России.

Ранее мы сообщали, что Венгрия продолжила блокировку введения новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от русской нефти.

Также мы писали, что работа над седьмым пакетом антироссийских санкций начнется сразу же с принятием 6-го, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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