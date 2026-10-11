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США погрожують зупинити постачання зброї ЗСУ через удари по російських НПЗ, - FT

22:12 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Команда президента США Дональда Трампа почала вдаватися до погроз та шантажу, щоб зупинити удари України по російських нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як вдалося дізнатися журналістам, під загрозою опинилася програма, через яку Україна отримує американське озброєння.

Інсайдери видання стверджують, 10 та 11 жовтня американські посадовці телефонували до Києва та європейських столиць, намагаючись домогтися припинення українських ударів по російських НПЗ.

Під час цих дзвінків члени команди Трампа погрожував припинити обмін розвідувальними даними з Україною, а також зупинити механізм PURL (Перелік пріоритетних потреб України). Що важливо розуміти, у межах цієї програми європейські партнери закуповують для ЗСУ американське озброєння.

"Вони телефонують до Києва... Вони телефонують усім у Європі", - розповів один із посадовців, який отримав дзвінок від представника Міністерства оборони США.

Серед тих, із ким контактували американські представники, FT називає заступника глави ОПУ Павла Палісу.

У Білому домі ці дзвінки не підтвердили, але й не надали коментарів щодо них.

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