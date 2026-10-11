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Трамп оголосив про "енергетичне перемирʼя" між Україною та РФ

17:34 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Трамп оголосив про "енергетичне перемирʼя" між Україною та РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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11 жовтня між Україною та Росією розпочалося "енергетичне перемир'я", на яке погодилися обидві сторони.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Truth Social.

"Від цього моменту у війні між Росією та Україною діє ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПЕРЕМИР'Я. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання", - написав президент США.

Він не уточнив, коли саме Київ та Москва дійшли згоди у цьому питанні.

Варто також зазначити, що ні Україна, ні Росія поки офіційно не підтверджували цю заяву Трампа.

До речі, 14 вересня 2026 року президент США вже заявляв, що Україна та Росія нібито погодилися припинити удари по енергетичних об'єктах одна одної.

"Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах. Росія погодилася робити так само! Зростання світових цін на дизельне пальне здебільшого спричинене війною між Росією та Україною, а не Іраном", - написав Трамп у вересні.

Однак, як відомо, жодного енергетичного перемирʼя досягнуто не було.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський пояснив, коли Україна може зупинити удари по російських НПЗ.

Заява українського лідера пролунала після того, як Трамп знову дорікнув йому "небажанням домовлятися" і похвалив російського диктатора Володимира Путіна за укладання дизельної угоди.

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