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Зеленський: РФ ударила по ТЕЦ-5 в Харкові після заяви Трампа про "енергетичне перемир’я"

19:57 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Зеленський: РФ ударила по ТЕЦ-5 в Харкові після заяви Трампа про "енергетичне перемир’я" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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11 жовтня Росія атакувала ТЕЦ-5 в Харкові - це сталося через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про початок "енергетичного перемир’я" між Україною та РФ.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Сьогодні є заява Президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Це хороша для всіх новина, важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, однак для цього потрібна аналогічна готовність Росії.

Зеленський звернув увагу на те, що нещодавні дії ворога говорять про протилежне. Так, 11 жовтня в українському небі були російські "шахеди" та авіабомби. Окрім того, були зафіксовані удари РФ по енергетиці.

"Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків, по енергетиці в Харкові. Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше ніж 150 наших людей і більше ніж 700 людей були поранені", - заявив Зеленський.

До речі, раніше Зеленський заявив, що Україна підтримує енергетичне припинення вогню з Росією.

Окрім того, він пояснив, коли Україна може зупинити удари по російських НПЗ.

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Володимир Зеленський Перемир'я Росії та України Харків Війна Росії проти України
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