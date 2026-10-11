США угрожают остановить поставки оружия ВСУ из-за ударов по российским НПЗ, - FT

Как удалось выяснить журналистам, под угрозой оказалась программа, благодаря которой Украина получает американское вооружение.

По данным источников издания, 10 и 11 октября американские чиновники звонили в Киев и европейские столицы, пытаясь добиться прекращения украинских ударов по российским НПЗ.

Во время этих разговоров представители администрации Трампа пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, а также остановить механизм PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины). В рамках этой программы европейские партнеры закупают для ВСУ американское вооружение.

"Они звонят в Киев... Они звонят всем в Европе", - рассказал один из чиновников, получивший звонок от представителя Министерства обороны США.

Среди тех, с кем связывались американские представители, FT называет заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палису.