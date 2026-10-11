США угрожают остановить поставки оружия ВСУ из-за ударов по российским НПЗ, - FT

Команда президента США Дональда Трампа начала прибегать к угрозам и шантажу, чтобы остановить удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как удалось выяснить журналистам, под угрозой оказалась программа, благодаря которой Украина получает американское вооружение.
По данным источников издания, 10 и 11 октября американские чиновники звонили в Киев и европейские столицы, пытаясь добиться прекращения украинских ударов по российским НПЗ.
Во время этих разговоров представители администрации Трампа пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, а также остановить механизм PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины). В рамках этой программы европейские партнеры закупают для ВСУ американское вооружение.
"Они звонят в Киев... Они звонят всем в Европе", - рассказал один из чиновников, получивший звонок от представителя Министерства обороны США.
Среди тех, с кем связывались американские представители, FT называет заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палису.
Напомним, 11 октября Трамп неожиданно объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ.
После этого глава государства Владимир Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой не было никаких договоренностей по этому поводу.
Кроме того, президент сообщил, что РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове после заявления Трампа об "энергетическом перемирии".