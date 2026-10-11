Україна підтримує енергетичне припинення вогню з Росією, - Зеленський

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Україна готова до повноцінного енергетичного припинення вогню з Росією, якщо Москва дійсно налаштована на перемир’я у цій сфері.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.