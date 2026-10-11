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Україна підтримує енергетичне припинення вогню з Росією, - Зеленський

18:55 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Україна підтримує енергетичне припинення вогню з Росією, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна готова до повноцінного енергетичного припинення вогню з Росією, якщо Москва дійсно налаштована на перемир’я у цій сфері.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами президента, сьогодні він провів телефонні переговори з лідером Канади Марком Карні, главою Фінляндії Алексом Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте.

У центрі уваги було саме енергетичне припинення вогню між Україною та Росією, яке 11 жовтня оголосив президент США Дональд Трамп.

"Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії підтримали", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що наразі Київ очікує на подробиці від Білого дому.

"З нашого, українського боку завжди ПОВНА підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру. Дякую!", - підсумував Зеленський.

Що важливо розуміти, 11 жовтня Трамп неочікувано оголосив про "енергетичне перемирʼя" між Україною та РФ.

Проте згодом український президент Володимир Зеленський повідомив, що такої домовленості між Києвом та Московою не було.

Однак він також зауважив, що Україна готова до припинення вогню в енергетиці, якщо РФ також це зробить.

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