США погрожують 100% митами Південній Кореї та Тайваню через відсутність інвестицій

Субота 17 січня 2026 06:03
UA EN RU
США погрожують 100% митами Південній Кореї та Тайваню через відсутність інвестицій Фото: міністр торгівлі США Говард Лутнік (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила, що окремі компанії з Південної Кореї та Тайваню можуть зіткнутися з митами до 100% на імпорт напівпровідників, якщо не інвестуватимуть у виробництво мікросхем на території Сполучених Штатів.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, Вашингтон має намір жорстко стимулювати перенесення високотехнологічного виробництва до США та скорочувати залежність від іноземних ланцюгів постачання у стратегічно важливій галузі.

Лутнік наголосив, що компанії, які не братимуть участі у створенні або розширенні виробничих потужностей у США, ризикують втратити доступ до американського ринку на нинішніх умовах.

Попередження пролунало на тлі курсу адміністрації Трампа на економічний протекціонізм і перегляд торгівельних відносин із ключовими партнерами, зокрема в Азії. У Білому домі вважають, що США протягом років були надмірно залежними від імпорту чіпів, що створює ризики для національної безпеки та економіки.

Водночас Лутнік зазначив, що компанії, які вже оголосили про масштабні інвестиції у США або планують запуск виробництва на американській території, можуть уникнути жорстких тарифів. Зокрема, Тайвань і США раніше домовилися про значне розширення виробництва напівпровідників у Штатах, загальний обсяг інвестицій у рамках цих домовленостей оцінюється у сотні мільярдів доларів.

Очікується, що потенційне запровадження 100% мит може суттєво вплинути на глобальний ринок напівпровідників і посилити напруженість у торгівельних відносинах США з країнами Азії, де базуються найбільші світові виробники чіпів. Аналітики попереджають, що такі кроки можуть призвести як до перерозподілу інвестицій, так і до зростання цін у ланцюгах постачання високотехнологічної продукції.

Нагадаємо, Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита для країн, які подовжують вести торгівлю з Іраном.

Ще повідомлялось, що Дональд Трамп допускає тарифи проти тих країн, які виступають проти його намірів приєднати Гренландію до Америки.

Сполучені Штати Америки Південна Корея Тайвань Тарифи
