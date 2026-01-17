ua en ru
США угрожают 100% пошлинами Южной Корее и Тайваню из-за отсутствия инвестиций

Суббота 17 января 2026 06:03
США угрожают 100% пошлинами Южной Корее и Тайваню из-за отсутствия инвестиций Фото: министр торговли США Говард Лутник (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила, что отдельные компании из Южной Кореи и Тайваня могут столкнуться с пошлинами до 100% на импорт полупроводников, если не будут инвестировать в производство микросхем на территории Соединенных Штатов.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, Вашингтон намерен жестко стимулировать перенос высокотехнологичного производства в США и сокращать зависимость от иностранных цепей поставок в стратегически важной отрасли.

Лутник отметил, что компании, которые не будут участвовать в создании или расширении производственных мощностей в США, рискуют потерять доступ к американскому рынку на нынешних условиях.

Предупреждение прозвучало на фоне курса администрации Трампа на экономический протекционизм и пересмотр торговых отношений с ключевыми партнерами, в частности в Азии. В Белом доме считают, что США на протяжении лет были чрезмерно зависимы от импорта чипов, что создает риски для национальной безопасности и экономики.

В то же время Лутник отметил, что компании, которые уже объявили о масштабных инвестициях в США или планируют запуск производства на американской территории, могут избежать жестких тарифов. В частности, Тайвань и США ранее договорились о значительном расширении производства полупроводников в Штатах, общий объем инвестиций в рамках этих договоренностей оценивается в сотни миллиардов долларов.

Ожидается, что потенциальное введение 100% пошлин может существенно повлиять на глобальный рынок полупроводников и усилить напряженность в торговых отношениях США со странами Азии, где базируются крупнейшие мировые производители чипов. Аналитики предупреждают, что такие шаги могут привести как к перераспределению инвестиций, так и к росту цен в цепочках поставок высокотехнологичной продукции.

Напомним, Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, которые продолжают вести торговлю с Ираном.

Еще сообщалось, что Дональд Трамп допускает тарифы против тех стран, которые выступают против его намерений присоединить Гренландию к Америке.

