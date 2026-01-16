ua en ru
Трамп погрожує тарифами країнам, які стануть на шляху США в питанні Гренландії

Вашингтон, П'ятниця 16 січня 2026 19:37
Трамп погрожує тарифами країнам, які стануть на шляху США в питанні Гренландії Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп допускає тарифи проти тих країн, які виступають проти його намірів приєднати Гренландію до Америки.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

На заході в Білому домі Трамп пригрозив лідерам кількох країн, що якщо вони не підвищать ціни на ліки, то зіткнуться з високими тарифами на весь їхній імпорт до США.

У контексті такої стратегії американський лідер згадав про Гренландію.

"Я можу вчинити так само і з Гренландією. Я можу ввести тарифи на країни, якщо вони "не погодяться з Гренландією", тому що Гренландія потрібна нам для національної безпеки", - сказав він.

Вимоги Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останнім часом регулярно говорить про те, як США потрібна Гренландія. За його словами, це нібито питання нацбезпеки і захисту від Росії та Китаю.

Кілька днів тому він заявляв, що хоче побудувати на території Гренландії систему протиракетної оборони "Золотий купол". На його думку, якщо НАТО не забезпечить такий сценарій, Гренландію можуть захопити Росія або Китай.

Американський лідер розглядає як придбання острова, так і силовий сценарій.

При цьому, за інформацією The Economist, у Європі вже розглядають три основні сценарії захисту острова.

Йдеться про розрядку напруженості за допомогою дипломатії та місії "Арктичний вартовий", стримування і контрзаходи проти США через економічний тиск і санкції, та очікування, що Трамп переключиться на інші пріоритети, а його заяви виявляться стратегічним блефом.

