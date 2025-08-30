США погодили Україні постачання Patriot і Starlink на понад 300 млн доларів

"США погодили продаж обладнання Україні на більш ніж 300 млн доларів для підтримки систем Patriot та закупівлю й обслуговування Starlink", - пояснив міністр.

За його даними, Держдеп США схвалив продаж обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання для України на суму 179,1 млн доларів.

"Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак", - наголосив Шмигаль.

Крім того, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на орієнтовну суму 150 млн доларів.