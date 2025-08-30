ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США надають Україні зброю, що здатна уражати цілі в глибині РФ, - посол

Субота 30 серпня 2025 04:05
UA EN RU
США надають Україні зброю, що здатна уражати цілі в глибині РФ, - посол Фото: посол США при НАТО Меттью Вітакер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати надають Україні зброю, що дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території Росії.

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телеканалу Fox News.

За словами дипломата, стратегія Трампа цілковито відрізняється від стратегії адміністрації екс-президента Джо Байдена за трьома ключовими факторами.

По-перше, зазначив посол, американська зброя, що зараз використовується на фронті в Україні, не оплачується американськими платниками податків.

По-друге, за його словами, США ведуть переговори з Росією, чого не відбувалося за адміністрації Байдена.

"І нарешті, ми надаємо (Україні. - ред.) можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії", - зазначив Вітакер.

Він зазначив, що Дональд Трамп створив абсолютно іншу ситуацію, ніж за часів Байдена, оскільки змусив Володимира Путіна сісти за стіл для переговорів.

За словами посла США при НАТО, цей діалог ще не завершений, але "сторони усе ще ведуть ці переговори, обмінюються полоненими, є багато хороших новин".

"Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це не війна Дональда Трампа, але він, безумовно, хоче, щоб убивства припинилися. Він хоче, щоб удари по містах України припинилися. Він хоче, щоб вбивства і смерть припинилися", - підкреслив Вітакер.

Нагадаємо, США передадуть Україні понад 3 тисячі далекобійних ракет ERAM та інше військове обладнання на загальну суму 825 млн доларів.

Крім того, Держдепартамент схвалив постачання Україні послуг і обладнання для зв'язку Starlink та систем ППО Patriot.

Днями посол Вітакер не виключив збільшення обсягів військової допомоги країнам по НАТО, які вони пізніше передають Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим