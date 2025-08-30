США согласовали Украине поставки Patriot и Starlink на более 300 млн долларов

США согласовали поставки Украине оборудования для поддержки систем противовоздушной обороны Patriot и оплату сопутствующих услуг Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"США согласовали продажу оборудования Украине на более чем 300 млн долларов для поддержки систем Patriot и закупку и обслуживание Starlink", - пояснил министр.
По его данным, Госдеп США одобрил продажу оборудования для поддержки системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования для Украины на сумму 179,1 млн долларов.
"Системы ПВО Patriot являются жизненно важными для Украины. Они защищают наших людей, наши города и критическую инфраструктуру от непрерывных российских воздушных атак", - подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, Госдеп США одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования Starlink на ориентировочную сумму 150 млн долларов.
Заметим, что этой ночью посол США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что США предоставляют Украине оружие, способное поражать цели в глубине РФ.
Ранее также сообщалось, что США передадут Украине более 3 тысяч дальнобойных ракет ERAM и еще некоторое военное оборудование на общую сумму 825 млн долларов.
Кроме того, на днях посол Уитакер не исключил увеличения объемов военной помощи странам по НАТО, которые они позже передают Украине.