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В США подтверждают визит Герасимова в Изюм. Приезжал, чтобы "изменить курс"

Фото: Владимир Путин и Валерий Герасимов (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Американские чиновники подтверждают, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был в Изюме. Он приезжал, чтобы "изменить курс" войны, поскольку Россия затормозила наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что Герасимов прибыл в Украину в конце прошлой недели. Он посетил российскую базу в школе №12 в Изюме, но уже в субботу вечером уехал в Россию.

Украинские источники в комментарии американскому СМИ подтвердили, что ВСУ атаковали позиции российские военных в школе. Были ликвидированы около 200 солдат, включая как минимум одного генерала.

В то же время два американских чиновника подтвердили, что Герасимов последние пару дней находился в Украине, но не располагал информацией о нападении ВСУ на российскую базу.

При этом в США утверждают, что визит начальника Генштаба России говорит о проблемах в армии.

"Западные официальные лица и аналитики говорят, что даже при резком сокращении целей российские военные продолжают бороться с проблемами тылового обеспечения и координации между своими войсками, в то же время сталкиваясь с упорным ожесточенным сопротивлением со стороны украинцев", - отметили в СМИ.

Напомним, информация о том, что Герасимов прибыл в Изюм, появилась в СМИ еще 28 апреля.

При этом 1 мая советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что в районе штаба Герасимова произошел взрыв.

Позже в МВД подтвердили, что начальник Генштаба РФ был в Украине, но не пострадал и вернулся в Россию.

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