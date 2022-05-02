В США подтверждают визит Герасимова в Изюм. Приезжал, чтобы "изменить курс"

Отмечается, что Герасимов прибыл в Украину в конце прошлой недели. Он посетил российскую базу в школе №12 в Изюме, но уже в субботу вечером уехал в Россию.

Украинские источники в комментарии американскому СМИ подтвердили, что ВСУ атаковали позиции российские военных в школе. Были ликвидированы около 200 солдат, включая как минимум одного генерала.

В то же время два американских чиновника подтвердили, что Герасимов последние пару дней находился в Украине, но не располагал информацией о нападении ВСУ на российскую базу.

При этом в США утверждают, что визит начальника Генштаба России говорит о проблемах в армии.

"Западные официальные лица и аналитики говорят, что даже при резком сокращении целей российские военные продолжают бороться с проблемами тылового обеспечения и координации между своими войсками, в то же время сталкиваясь с упорным ожесточенным сопротивлением со стороны украинцев", - отметили в СМИ.