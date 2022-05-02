У США підтверджують візит Герасимова в Ізюм. Приїжджав, щоб "змінити курс"

Американські чиновники підтверджують, що начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов був в Ізюмі. Він приїжджав, щоб "змінити курс" війни, оскільки Росія загальмувала наступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Відзначається, що Герасимов прибув в Україну в кінці минулого тижня. Він відвідав російську базу в школі №12 в Ізюмі, але вже в суботу ввечері поїхав до Росії.
Українські джерела в коментарі американському ЗМІ підтвердили, що ЗСУ атакували позиції російські військових у школі. Було ліквідовано близько 200 солдатів, включаючи як мінімум одного генерала.
Водночас два американських чиновники підтвердили, що Герасимов останні пару днів перебував в Україні, але не мав інформації про напад ЗСУ на російську базу.
При цьому в США стверджують, що візит начальника Генштабу Росії говорить про проблеми в армії.
"Західні офіційні особи і аналітики кажуть, що навіть при різкому скороченні цілей російські військові продовжують боротися з проблемами тилового забезпечення і координації між своїми військами, в той же час стикаючись із наполегливим запеклим опором з боку українців", - зазначили в ЗМІ.
Нагадаємо, інформація про те, що Герасимов прибув в Ізюм, з'явилася в ЗМІ ще 28 квітня.
При цьому 1 травня радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що у районі штабу Герасимова стався вибух.
Пізніше в МВС підтвердили, що начальник Генштабу РФ був в Україні, але не постраждав і повернувся в Росію.
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