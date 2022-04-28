Уже в Изюме. Наступлением будет командовать лично начальник Генштаба РФ, - Defense Express

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Издание со ссылкой на источники отмечает, что Герасимов уже прибыл на пункт управления российскими войсками в районе Изюма (Харьковская область).

Предполагается, что если начальник Генштаба лично будет командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, то это значит, что план Кремля по созданию единой вертикали командования войсками провалился. Поскольку данную операцию должен был возглавить командующий Южным военным округом Александр Дворников.