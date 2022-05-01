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В МВД подтвердили, что начальник Генштаба РФ был под Изюмом. Но его не ранили

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Харьковская область, Воскресенье 01 мая 2022 19:06
В МВД подтвердили, что начальник Генштаба РФ был под Изюмом. Но его не ранили Фото: Владимир Путин и Валерий Герасимов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив не смог подтвердить ранение начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова под Изюмом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Андрусив заявил, что российский военачальник действительно находился в Харьковской области. Однако информация о ранении Герасимова пока не подтверждается

"У нас есть подтверждение, что он там действительно был. У нас нет подтверждений, что он был ранен, но появляются подтверждение, что не ранен. Но у нас есть подтверждение, что он действительно находился в районе Изюма", – объяснил советник главы МВД.

По данным Conflict Intelligence Team, Герасимов пережил взрыв в Изюме 30 апреля. Впоследствии он якобы вернулся в Москву из Белгорода.

К слову, авиация РФ совершила свыше 30 боевых вылетов на территорию Харьковской области 1 мая.

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