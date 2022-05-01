В МВД подтвердили, что начальник Генштаба РФ был под Изюмом. Но его не ранили
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив не смог подтвердить ранение начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова под Изюмом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
Андрусив заявил, что российский военачальник действительно находился в Харьковской области. Однако информация о ранении Герасимова пока не подтверждается
"У нас есть подтверждение, что он там действительно был. У нас нет подтверждений, что он был ранен, но появляются подтверждение, что не ранен. Но у нас есть подтверждение, что он действительно находился в районе Изюма", – объяснил советник главы МВД.
По данным Conflict Intelligence Team, Герасимов пережил взрыв в Изюме 30 апреля. Впоследствии он якобы вернулся в Москву из Белгорода.
К слову, авиация РФ совершила свыше 30 боевых вылетов на территорию Харьковской области 1 мая.
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