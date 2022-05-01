В МВД подтвердили, что начальник Генштаба РФ был под Изюмом. Но его не ранили

Андрусив заявил, что российский военачальник действительно находился в Харьковской области. Однако информация о ранении Герасимова пока не подтверждается

"У нас есть подтверждение, что он там действительно был. У нас нет подтверждений, что он был ранен, но появляются подтверждение, что не ранен. Но у нас есть подтверждение, что он действительно находился в районе Изюма", – объяснил советник главы МВД.

По данным Conflict Intelligence Team, Герасимов пережил взрыв в Изюме 30 апреля. Впоследствии он якобы вернулся в Москву из Белгорода.