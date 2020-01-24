В США подтвердили второй случай заражения новым вирусом

В США подтвердили второй случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что у путешественника из Ухани (Китай) был диагностирован коронавирус в Чикаго, штат Иллинойс. Это второй подтвержденный случай нового вируса в США.

Напомним, в американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новым типом коронавируса. Как сообщается, пациент, который ранее ездил в город Ухань (Китай), был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.

Как сообщает РБК-Украина, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Сообщается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 876 человек. Кроме того, из-за вируса уже умерли 26 человек.

Ранее сообщалось, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус.