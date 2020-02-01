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В США подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 22:41
В США подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (GettyImages)

Новый случай заболевания зафиксировали в Массачусетсе

В Соединенных Штатах Америки подтвердили восьмой случай заболевания китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт департамента общественного здравоохранения штата Массачусетс.

По данным американского ведомства, заболевание пневмонией, вызванной китайским коронавирусом, было подтверждено у 20-летнего жителя Бостона, недавно вернувшегося из Уханя.

"Результаты проведенных анализов были положительными, о чем центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил департамент общественного здравоохранения штата и комиссию общественного здравоохранения Бостона в пятницу вечером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больной был изолирован сразу же после того, как он обратился за медицинской помощью. Мужчина будет находиться в изоляции, пока не будет признан выздоровевшим.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV. Вирус обнаружили у одного из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник Канарских островов.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 1 февраля в Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Вирус продолжает распространяться за пределы страны.

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