Китай попросил у Евросоюза помощи в борьбе с коронавирусом

Иллюстративное фото (GettyImages)

Китай попросил у ЕС помощи с поставками медикаментов

Китай попросил у Европейского союза помощи с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает DW.

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился с просьбой об оказании "срочной помощи" к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен во время телефонного разговора, пишет китайская газета Global Times. По ее информации, просьба адресована одновременно всем странам, входящим в состав ЕС.

Отметим, что в китайском МИД резко раскритиковали введение в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

"Это определенно не демонстрация добрых намерений", - заявила представительница ведомства.

По ее словам, которые приводит агентство dpa, США подают "плохой пример" другим странам".

Напомним, в Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Вирус продолжает распространяться за пределы страны. Через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, китайские власти сообщили о 45 новых случаях смерти.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.