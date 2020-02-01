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В Китае число больных коронавирусом достигло почти 12 тыс. человек

Новости » Общество     01.02.2020 - 09:42
В Китае число больных коронавирусом достигло почти 12 тыс. человек
Иллюстративное фото (GettyImages)

В Китае около 259 человек умерли от нового коронавируса

В Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что вирус продолжает распространяться за пределы страны. Через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, китайские власти сообщили о 45 новых случаях смерти. Все они зафиксированы в Хубэе - провинции, которая стала эпицентром вспышки.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Китае за сутки от коронавируса нового типа 2019-nCoV умерли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Сейчас уже 118 478 человек прошли медицинское обследование в связи с вирусом. Кроме того, за прошедшие сутки в провинции официально подтверждены 1347 новых случаев инфицирования.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

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