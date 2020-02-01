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В Испании зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Новости » Общество     01.02.2020 - 11:02
В Испании зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (synevo.ua)

Вирус обнаружили у одного из пяти туристов из Германии

В Испании подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства здравоохранения страны.

Сообщается, что вирус обнаружили у одного из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник острова Гомера, входящего в состав Канарских островов.

Анализы туристов отправили для обследования в мадридский Институт Карлоса III. Один из образцов дал положительный результат. Сейчас инфицированного пациента изолировали.

Напомним, в Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Вирус продолжает распространяться за пределы страны. Через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, китайские власти сообщили о 45 новых случаях смерти. Все они зафиксированы в Хубэе - провинции, которая стала эпицентром вспышки.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

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