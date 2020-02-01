ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США підтвердили восьмий випадок зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     01.02.2020 - 22:41
У США підтвердили восьмий випадок зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (GettyImages)

Новий випадок захворювання зафіксували в Массачусетсі

У Сполучених Штатах Америки підтвердили восьмий випадок захворювання китайським коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт департаменту громадської охорони здоров'я штату Массачусетс.

За даними американського відомства, захворювання пневмонією, викликаною китайським коронавірусом, було підтверджене у 20-річного жителя Бостону, які нещодавно повернувся з Уханя.

"Результати проведених аналізів були позитивними, про що центр з контролю і профілактики захворювань США повідомив департамент громадської охорони здоров'я штату і комісію громадської охорони здоров'я Бостона в п'ятницю ввечері", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хворого було ізольовано відразу ж після того, як він звернувся за медичною допомогою. Чоловік перебуватиме в ізоляції, поки не буде визнаний здоровим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV. Вірус виявили в одного з п'яти туристів з Німеччини, який перебував на карантині в одній з клінік Канарських островів.

Як писало РБК-Україна, станом на 1 лютого у Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавірусу 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Вірус продовжує поширюватися за межі країни.

У США назвали терміни випробування вакцини проти коронавірусу Росія не дозволила сісти німецькому літаку з евакуйованими з Уханя
Новини України Сполучені Штати Америкивирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся