У США підтвердили восьмий випадок зараження коронавірусом

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Новий випадок захворювання зафіксували в Массачусетсі

У Сполучених Штатах Америки підтвердили восьмий випадок захворювання китайським коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт департаменту громадської охорони здоров'я штату Массачусетс.

За даними американського відомства, захворювання пневмонією, викликаною китайським коронавірусом, було підтверджене у 20-річного жителя Бостону, які нещодавно повернувся з Уханя.

"Результати проведених аналізів були позитивними, про що центр з контролю і профілактики захворювань США повідомив департамент громадської охорони здоров'я штату і комісію громадської охорони здоров'я Бостона в п'ятницю ввечері", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хворого було ізольовано відразу ж після того, як він звернувся за медичною допомогою. Чоловік перебуватиме в ізоляції, поки не буде визнаний здоровим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV. Вірус виявили в одного з п'яти туристів з Німеччини, який перебував на карантині в одній з клінік Канарських островів.

Як писало РБК-Україна, станом на 1 лютого у Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавірусу 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Вірус продовжує поширюватися за межі країни.